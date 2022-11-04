Petrol
96.75
2.20%
Euro
18.2028
0.14%
Dolar
18.6163
0.01%
Altın
986.61
1.15%
Borsa
4154
1.19%
Bitcoin
386.470
1.11%
BTXN Coin
10.24
1.38%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Açık 11 C

    2022 TUS ikinci dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

    İşlemleri tamamlayan ÖSYM, sonuçları adayların erişimine sundu.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 10:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2022 TUS ikinci dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022-TUS ikinci dönem yerleştirme sonuçlarını duyurdu.

    19-25 Ekim 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme işlemleri tamamlandı.

    TUS yerleştirme sonuçları belli oldu

    Sonuçlar, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişime açıldı.

    Adaylar, sonuçlarına T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

    SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

    2022 TUS ikinci dönem yerleştirme sonuçları açıklandı #1


    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    Advertorial

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Slavia Prag - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
    Futbol

    Slavia Prag - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Serenay Sarıkaya derin yırtmaçlı minisiyle büyüledi
    Magazin

    Serenay Sarıkaya derin yırtmaçlı minisiyle büyüledi

    Görüş Bildir