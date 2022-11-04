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- 2022 TUS ikinci dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
2022 TUS ikinci dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
İşlemleri tamamlayan ÖSYM, sonuçları adayların erişimine sundu.
- Haber Merkezi
- 04.11.2022 - 10:03
- Güncelleme : 04.11.2022 - 10:10
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022-TUS ikinci dönem yerleştirme sonuçlarını duyurdu.
19-25 Ekim 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme işlemleri tamamlandı.
TUS yerleştirme sonuçları belli oldu
Sonuçlar, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişime açıldı.
Adaylar, sonuçlarına T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.