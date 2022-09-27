2022 TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM TUS sınav sonuç takvimi..

2022 TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM TUS sınav sonuç takvimi..

4 Eylül'de gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı büyük merak uyandırdı.İşte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih..

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 4 Eylül 2022 tarihinde yapılmıştı.Sınava giren adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla beklemeye başladı.

ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre TUS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı netlik kazandı.

ÖSYM'nin sınav takvimini yayınlamasının ardından TUS sonuçları için geri sayım başladı.Peki TUS sonuçları hangi tarihta açıklanacak? İşte cevabı..

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre 29 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler..