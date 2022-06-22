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    2022 TUS yerleştirme sonuçları açıklandı

    2022 TUS 1'inci Dönem sınavına göre, 10 bin 876 kişinin yerleştirilmesi ÖSYM tarafından gerçekleştirildi.
    • 22.06.2022 - 19:51
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    2022 TUS yerleştirme sonuçları açıklandı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

    Bakan Koca, 2022 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 1'inci Dönem sınav sonucuna göre 10 bin 876 adayın yerleştirilmesinin ÖSYM tarafından yapıldığını açıkladı.

    "Yarının uzman hekimlerine başarılar diliyoruz"

    Bakan Koca, yerleştirme sonuçlarıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

    "2022 TUS 1'inci Dönem sınavı sonucuna göre, ek yerleştirme dâhil, 10 bin 876 adayın yerleştirmesi ÖSYM tarafından yapıldı. Atamayla ilgili iş ve işlemleri tamamlananların kararları Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemine (ÇKYS) yansıtılmıştır. Yarının uzman hekimlerine başarılar diliyoruz" 2022 TUS yerleştirme sonuçları açıklandı #1

    2022 TUS yerleştirme sonuçları açıklandı #2


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