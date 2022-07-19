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    2022 Ücretli öğretmenlik maaşı kaç TL? 30-40 ders saati ücreti!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ücretli öğretmenlik maaşlarına ilişkin müjdeyi duyurdu. Peki ücretli öğretmen maaşı ne kadar, kaç lira oldu? İşte 2022 ücretli öğretmenlik maaşı...
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2022 - 11:23
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    2022 Ücretli öğretmenlik maaşı kaç TL? 30-40 ders saati ücreti!

    Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir güzel haberi de öğretmenlere verdi.

    Maaş artışı talep eden ücretli öğretmenler, olumlu yanıt aldı.

    Erdoğan, ücretli öğretmen maaşlarında artış yapıldığını duyurdu.

    "Ücretli öğretmenlik maaşı ne kadar?" sorusu gündemde yerini aldı. Ders saati başında hesaplanan ücretler ile birlikte ücretli öğretmenlik maaşı asgari ücreti geçti.

    İşte 2022 yılı için ücretli öğretmen maaşları...

    2022 Ücretli öğretmen maaşı ne kadar oldu?

    Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğertmen 2022 Ocak ayından bu yana 3.360,64 TL maaş alıyordu. Yeni yapılan zamla birlikte ücretli öğretmen maaşı 5.740 TL'ye çıktı.

    2022 Ücretli öğretmenlik maaşı kaç TL? 30-40 ders saati ücreti! #1

    40 saat üzeri 7 bin 400 lira

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ücretli öğretmen maaşlarına ilişkin yaptığı açıklamada "Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7400 liraya çıkmaktadır. " ifadelerini kullandı.


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