2022 Üniversite boş kontenjanları açıklandı mı? Boş kontenjanlar ne zaman belli olacak?

2022 Üniversite boş kontenjanları açıklandı mı? Boş kontenjanlar ne zaman belli olacak?

2022 üniversite boş kontenjanları ne zaman açıklanacak sorusu sosyal medyada gündem konusu oldu..

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler boş kontenjanlara çevrildi.YKS tercihlerinden sonra üniversitelerin boş kalan kontenjanları merak konusu oldu.

Bilindiği üzer YKS yerleştirme sonuçları dün itibariyle açıklanmıştı.15 Ağustos tarihi itibariyle erişime açılan tercih sonuçları sonrası herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar boş kalan kontenjanlar için ÖSYM’den gelecek açıklamayı beklemeye başladı.

YÖK Başkanı Erol Özvar üniversite sınavına katılan 2 milyon 900 bin aday arasından açık öğretimler hariç 850 bin adayın üniversitelere yerleştiğini açıkladı.

2022 Üniversite boş kontenjanları açıklandı mı?

2022 Üniversite boş kontenjanları henüz açıklanmadı.Boş kontenjanların üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor.Üniversiye kayıt işlemleri 26 Ağustos'ta son bulacak.