Petrol
93.75
-1.42%
Euro
18.2064
-0.26%
Dolar
17.9647
0.04%
Altın
1.025
-0.20%
Borsa
2878
0.75%
Bitcoin
434.329
-0.52%
BTXN Coin
6.21
-3.57%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    2022 Üniversite boş kontenjanları açıklandı mı? Boş kontenjanlar ne zaman belli olacak?

    2022 üniversite boş kontenjanları ne zaman açıklanacak sorusu sosyal medyada gündem konusu oldu..
    • 16.08.2022 - 13:57
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 13:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2022 Üniversite boş kontenjanları açıklandı mı? Boş kontenjanlar ne zaman belli olacak?

    Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler boş kontenjanlara çevrildi.YKS tercihlerinden sonra üniversitelerin boş kalan kontenjanları merak konusu oldu.

    Bilindiği üzer YKS yerleştirme sonuçları dün itibariyle açıklanmıştı.15 Ağustos tarihi itibariyle erişime açılan tercih sonuçları sonrası herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar boş kalan kontenjanlar için ÖSYM’den gelecek açıklamayı beklemeye başladı.

    YÖK Başkanı Erol Özvar üniversite sınavına katılan 2 milyon 900 bin aday arasından açık öğretimler hariç 850 bin adayın üniversitelere yerleştiğini açıkladı.

    2022 Üniversite boş kontenjanları açıklandı mı?

    2022 Üniversite boş kontenjanları henüz açıklanmadı.Boş kontenjanların üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor.Üniversiye kayıt işlemleri 26 Ağustos'ta son bulacak.


    İlginizi Çekebilir

    Saçtaki bu değişiklik Alzheimer hastalarının yüzde 70'inde görülüyor
    Sağlık

    Saçtaki bu değişiklik Alzheimer hastalarının yüzde 70'inde görülüyor

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Apple, kendi uygulamalarında reklam gösterecek
    Teknoloji

    Apple, kendi uygulamalarında reklam gösterecek

    Görüş Bildir