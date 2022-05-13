2022 Uzman öğretmen ve başöğretmenlik sınavları ne zaman, şartları nelerdir?

2022 Uzman öğretmen ve başöğretmenlik sınavları ne zaman, şartları nelerdir?

Binlerce öğretmenin merakla beklediği uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav takvimi açıklandı. Peki uzman ve başöğretmenlik sınavları ne zaman, şartları nelerdir? İşte yönerge detayları...

Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile resmi eğitim kurumlarında görev yapan aday öğretmenlerin yetiştirilmeleri ile öğretmenlik kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Kariyerlerini iyileştirme şansı yakalayan öğretmenler, uzman ve başöğretmen olmak için sınava girecek.

Binlerce öğretmenin başvuru detaylarını beklediği sınavların takvimi açıklandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı tarihlerini duyurdu.

Peki uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? Başöğretmenlik sınavı ne zaman, şartları nelerdir? İşte tüm detaylar...

Uzman ve başöğretmenlik sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilk kez düzenlenecek başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavının 19 Kasım'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

Başvuru şartları

Uzman öğretmenliğe, yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla öğretmenlikte adaylık dahil en az 10 yıl hizmeti bulunan, en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlayan, uzman öğretmenlik için gerekli mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan öğretmenler başvuru yapabilecek.

Başöğretmenliğe ise uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan, en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlayan, başöğretmenlik için öngörülen mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan uzman öğretmenler başvurabilecek.

Özel öğretim kurumları ile Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenlerden veya uzman öğretmenlerden, gerekli şartları taşıyanlar, Bakanlıkça uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için düzenlenecek eğitim programına ve yazılı sınava başvuru yapabilecek.

Eğitim tarihleri

Eğitim programının başvuruları 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak olup uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik Sınav Takvimi 2022