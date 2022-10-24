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- 2022-YDS/2 sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı!
2022-YDS/2 sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı!
- 24.10.2022 - 12:15
23 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleştirlen YDS/2 sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM tarafından erişime açıldı.
Sınava giren adayların merakla beklediği soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının erişime açılmasının ardından adaylar ÖSYM resmi internet sitesini ziyaret etmeye başladı.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"23 Ekim 2022 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na ait (2022-YDS/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’u erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 23 Ekim 2022 tarihinde saat 15.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 02 Kasım 2022 tarihinde saat 23.59’da sonlanacaktır.
Sınava giren adaylar soru kitapçıkları ve cevap anahtarına ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan Duyurular bölümünü ziyaret ederek ulaşabilirler..