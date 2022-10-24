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2022-YDS/2 sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı!

2022-YDS/2 sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı!

ÖSYM YDS/2 sınavına ait soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayınladığını açıkladı. Peki adaylar soru kitapçığı ve cevap anahtarına nasıl erişebilir?