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    2022 YDT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Giriş ve çıkış saatleri

    Üniversite sınavının ikinci gününde YDT oturumuna girecek olan öğrenciler, sınav saati ve süresini araştırıyor. 19 Haziran 2022 YDT saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2022 - 11:02
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    2022 YDT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Giriş ve çıkış saatleri

    YKS 2022 maratonu devam ediyor...

    ÖSYM tarafından düzenlenen üniversite sınavı, 3 oturumda tamamlanıyor.

    18 Haziran Cumartesi günü TYT sınavını geride bırakan öğrenciler, 19 Haziran Pazar günü AYT ve YDT oturumlarına girecek.

    Sınav öncesinde araştırma yapan milyonlarca öğrenci ve veli, sınav sürelerine de tekrar tekrar bakıyor.

    Sınav binasına giriş ve çıkış saatleri arama motorlarında sorgulanıyor.

    Peki 2022 YDT sınavı saat kaçta başlayacak? YDT sınavı kaç dakika, saat kaçta bitecek? İşte sınav süresi...

    YDT saat kaçta başlayacak?

    19 Haziran'da yapılacak üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT)  saat 15.45'te başlayacak.

    YDT sınavı kaç dakika?

    Adayların YDT sınavında sorulacak olan 80 soru için 120 dakika süreleri olacak.

    YDT saat kaçta bitecek?

    YDT sınavı 17.45'te sona erecek.

    2022 YDT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Giriş ve çıkış saatleri #1


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