2022 YKS başvuru ve oturum tarihleri belli oldu

2022 YKS başvuru ve oturum tarihleri belli oldu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada 2022 YKS başvurularının başladığını açıkladı.

2022 YKS başvuruları başladı.

Açıklama, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den geldi.

BAŞVURULAR 11 ŞUBAT- 7 MART TARİHLERİ ARASI

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Aygün şunlar ifade etti: "Değerli adaylarımız, 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) başvuru kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayınlanmıştır. Başvurularınızı 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz."

YKS BAŞVURU ÜCRETİ HER OTURUM İÇİN 115 LİRA

2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan YKS’ye katılmak isteyen adaylar;

– Sadece TYT'ye girecek adaylar 115 Lira,

– TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 115 Lira,

– TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345 Lira yatıracaklardır.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde, ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak.

Sınava başvuracak 0'la başlayan YU numaralı adaylar hariç tüm adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Adaylar, sahip olduğu HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (https://ais.osym.gov.tr) PROFİLİM alanında bulunan “HES KODU BİLGİLERİM” sayfasından yapacaklardır. Bu sınav için kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, bu sınavın yapılacağı günden bir gün sonrası veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir.



