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- 2022 YKS bu hafta sonu mu, hangi gün? YKS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
2022 YKS bu hafta sonu mu, hangi gün? YKS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
- Haber Merkezi
- 13.06.2022 - 10:24
Milyonlarca öğrencinin aylardır hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için artık günler kaldı.
Üniversite hayallerini gerçekleştirmek isteyenler, sınavda ter dökecek ve emeğinin karşılığını alacak.
18-19 Haziran tarihlerinde düzenlenecek zorlu sınavlar öncesi öğrenciler; YKS'nin saat kaçta başlayacağını, kaç dakika süreceğini ve oturum saatlerini merak ediyor.
YKS bu hafta sonu mu, ne zaman, saat kaçta, kaç saat sürüyor, kaçta bitecek gibi sorulara yanıt aranıyor.
İşte 2022 YKS hakkında merak edilenler...
2022 YKS bu hafta sonu mu?
2022 YKS sınavı, bu hafta sonu 18 Haziran Cumartesi ve 19 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.
YKS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
18 Haziran Cumartesi saat 10.15'te başlayan TYT, 2 saat 45 dakika sonra yani 13.00 itibarıyla sona erecek.
19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayan AYT, 3 saat sonra yani 13.15'te sona erecek.
19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayan YDT ise 2 saat sonra yani 17.45'te sona erecek.
2022 YKS oturum ve süreleri
YKS 1. OTURUM TYT (Temel Yeterlilik Testi) 18 Haziran 10.15 165 dakika
YKS 2. OTURUM AYT (Alan Yeterlilik Testi) 19 Haziran 10.15 180 dakika
YKS 3. OTURUM YDT (Yabancı Dil Testi) 19 Haziran 15.45 120 dakika
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2022 YKS'nin sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 20 Temmuz 2022 tarihinde erişime açılacak.
Sınava katılan adaylar YKS sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresinden sorgulayacak.