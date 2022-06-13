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2022 YKS bu hafta sonu mu, hangi gün? YKS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

2022 YKS bu hafta sonu mu, hangi gün? YKS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Üniversite sınavına sayılı günler kala öğrenciler ve aileler YKS hakkında bilgileri araştırıyor. Peki YKS bu hafta sonu mu, hangi gün? YKS saat kaçta, kaç dakika, kaçta bitecek? İşte ayrıntılar...