2022 YKS ek tercih kılavuzu ile tercihler ne zaman yapılacak?

2022 YKS ek tercih kılavuzu ile tercihler ne zaman yapılacak?

Binlerce aday, üniversite kayıt işlemlerinin de başlamasının ardından YKS ek tercih kılavuzunun yayınlanacağı tarihe odaklandı. İşte, YKS ek tercihlerle ilgili merak edilenler...

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, YKS ek tercih tarihlerine çevrildi.

Üniversite tercih sonuçlarının ardından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, YKS ek tercihlerini yapacak.

YKS ek yerleştirmeleri ÖSYM ek tercih kılavuzu ile yapılacak.

Peki, ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? İşte yanıtı.

YKS ek tercihleri başladı mı ne zaman başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 YKS ek tercih tarihleri için henüz açıklamada bulunmadı.

Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri, 31 Ağustos'ta açıklanmış ve YKS ek tercihleri de 20-23 Eylül tarihleri arasında alınmıştı.

Üniversite kayıtları, bu yıl 22 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla başladı.

İlk tercihte ön lisans ya da lisans bölümlerinden herhangi birine yerleşemeyen adaylar, ÖSYM'nin duyuracağı yeni tarihlerde boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere başvuruda bulunacak.

YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Üniversite 2.tercih/yerleştirme kılavuzu'nun önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor.

YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar?

Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.