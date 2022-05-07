2022 YKS giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM sınav giriş belgesi alma ekranı...

Üniversite sınavına sayılı günler kala adaylar nerede sınava gireceğini öğrenmek istiyor. Peki 2022 YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu, açıklandı mı? İşte sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

YKS 2022 için sayılı günler kaldı. Milyonlarca öğrenci üniversite hayallerine kavuşabilmek için sınavda ter dökecek.

Sınava nerede gireceğini merak eden adaylar, giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor.

Gözler ÖSYM tarafından yapılacak olan "sınav giriş belgeleri" duyurusunda.

Adaylar aynı zamanda sınava girecekleri bina ve salonu öncesinden ziyaret etmek de istiyor.

Peki 2022 YKS giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olur? İşte ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

2022 YKS sınav yerleri açıklandı mı?

18-19 Haziran'da gerçekleşecek üniversite sınavında adayların nerede sınava gireceği henüz belli olmadı.

YKS sınavı giriş yerleri aksi bir durum olmadığı sürece sınav tarihinden önceki bir hafta içerisinde açıklanıyor.

Buna göre üniversite sınavı giriş yerlerinin en geç 11 Haziran tarihinden itibaren ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrencilerin erişimine açılması bekleniyor.

YKS adayları sınav yerlerini ÖSYM'nin resmi sitesinin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden aday şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ve ile öğrenebilecek.



