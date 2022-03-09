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    2022 YKS giriş yerleri ne zaman açıklanır?

    YKS başvurularının tamamlanmasının ardından sınav yerlerinin açıklanması bekleniyor. Peki 2022 YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2022 - 10:37
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    2022 YKS giriş yerleri ne zaman açıklanır?

    YKS 2022 için geri sayı başladı.

    Milyonlarca öğrencin üniversite hayallerine kavuşabilmek için ter döküyor.

    Sınav başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sınav giriş yerlerine çevrildi.

    Sınava nerede gireceğini merak eden adaylar, giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak sorularını sorguluyor.

    Peki 2022 YKS giriş yerleri ne zaman belli olur? İşte ayrıntılar..

    2022 YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

    18-19 Haziran'da gerçekleşecek üniversite sınavında adayların nerede sınava gireceği henüz belli olmadı.

    YKS sınavı giriş yerleri aksi bir durum olmadığı sürece sınav tarihinden önceki bir hafta içerisinde açıklanıyor.

    Buna göre üniversite sınavı giriş yerlerinin en geç 11  Haziran tarihinden itibaren ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrencilerin erişimine açılması bekleniyor.

    YKS adayları sınav yerlerini ÖSYM'nin resmi sitesinin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden aday şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ve ile öğrenebilecek.

    2022 YKS giriş yerleri ne zaman açıklanır? #1


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