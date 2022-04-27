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- 2022 YKS sınav görevlisi öğretmen başvurusu bitti mi, nasıl yapılır?
2022 YKS sınav görevlisi öğretmen başvurusu bitti mi, nasıl yapılır?
- Haber Merkezi
- 27.04.2022 - 11:01
Üniversite hayali kuran öğrencilerin gireceği, YKS'de görevli olarak öğrenmenler bulunuyor.
Öğretmenler, YKS sınavında gözetmen olabilmek için başvuru yapıyor.
ÖSYM GİS ve ÖSYM mobil üzerinden kamu personelleri YKS'de görev isteyebilen öğretmenler, başvuru tarihleri ve işlemlerini araştırıyor.
2022 YKS (AYT-TYT-YDT) sınavları için öğretmenlerin sınav görevli başvuruları için süre azalıyor.
YKS görevli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? YKS sınav görevlisi başvurusu ne zaman, nereden yapılır? İşte detaylar...
2022 YKS sınav görevlisi başvurusu nasıl yapılır?
ÖSYM sınavlarında görevli olmak isteyen ve bütçelerine ek katkı sağlamak isteyen öğretmenler ÖSYM sınav görevi nasıl alınır? sorusuna yanıt arıyor.
ÖSYM'den sınav tercihi başvurusu yapmak isteyen adaylar öncelikle kişisel şifreleri ile ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemine giriş yapmaları gerekiyor.
Ardından çıkan seçeneklerden ÖSYM'nin tercihe açık olan sınavlarından görev yapma başvurusu yapabilirler.
2022 YKS sınav görevlisi başvurusu bitti mi?
18-19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak olan 2022 YKS için görev tercihlerinizi https://gis.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM GİS mobil uygulamasından 27 Nisan 2022 saat 10.00'da sona ermiştir.
ÖSYM sınav görevlisi ücretleri
ÖSYM sınavlarında görev alan MEB personellerinin 2022 yılında alacağı saatlik ücretler belli oldu.
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Bina Sınav sorumlusu 581,
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Bina sınav sorumlusu yardımcısı 387,
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Bina yöneticisi 368,
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Bina yöneticisi yardımcısı 329,
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Salon başkanı 319,
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Gözetmen 309,
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Yedek gözetmen 232,
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Yardımcı engelli gözetmen 387 lira alacak.