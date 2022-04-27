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2022 YKS sınav görevlisi öğretmen başvurusu bitti mi, nasıl yapılır?

2022 YKS sınav görevlisi öğretmen başvurusu bitti mi, nasıl yapılır?

Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS sınavında öğretmenler de gözetmen olarak yer alacak. Peki ÖSYM GİS YKS sınav görevli başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte ayrıntılar..