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    2022 YKS sınav yerleri belli oldu

    3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğu sınavla ilgili giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınav yerlerini ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilecek.
    • 01.06.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 09:36
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    2022 YKS sınav yerleri belli oldu

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 18-19 Haziran'da düzenlenecek.

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YKS giriş belgelerinin adayların erişimine açıldığını duyurdu.

    ÖSYM'nin duyurusuna göre, 18 Haziran'daki 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran'daki 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

    YKS sınav giriş belgesi için tıklayın

    Adaylar sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TYT'nin 18 Haziran'da saat 10.00'da başlayacağını, adaylara 120 soru için 165 dakika süre tanınacağını, AYT'nin 19 Haziran'da saat 10.00'da başlayacağını, 160 soru için adaylara 180 dakika verileceğini bildirdi.

    3 milyon 243 bin 425 aday başvurdu

    YDT'nin ise 19 Haziran saat 15.30'da başlayacağını hatırlatan Aygün, 80 soru için adaylara 120 dakika süre verileceğini kaydetti.

    Aygün, 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğu 2022-YKS'nin 81 il ve Lefkoşa/KKTC dahil olmak üzere 208 sınav merkezinde uygulanacağını, TYT'ye 3 milyon 234 bin 409, AYT'ye 2 milyon 56 bin 512, YDT'ye ise 168 bin 430 kişinin katılacağını bildirdi.

    2022 YKS sınav yerleri belli oldu #1

    Geçerli kimlik belgesi uyarısı

    AA'nın aktardığına göre, Aygün ayrıca, "Sınava Giriş Belgesi ve fotoğraflı, geçerli kimlik belgesi olmadan sınava giremeyeceğinizi unutmayınız. Tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum." uyarısında bulundu.


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