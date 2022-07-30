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    2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    YKS tercih sonuçları üniversite sınavına giren adaylar,"YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte konuya ilişkin detaylar...
    • 30.07.2022 - 14:15
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    2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 18 - 19 Haziran 2022 tarihlerinde (AYT, YDT, TYT) gerçekleştirildi.

    Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla milyonlarca öğrenci tercih işlemlerine başladı.

    27 Temmuz itibarıyla başlayan tercih işlemleri devam ederken, milyonlarca öğrenci tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında araştırma yapıyor.

    YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    YKS tercihleri 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

    5 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanacak tercih işlemlerinin ardından sonuçlar açıklanacak.

    Üniversite kayıtları ise 22-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

    YKS tercih sonuçlarının üniversite kayıt tarihinden yani 22 Ağustos tarihinden önce açıklanması beklenmiyor.

    2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? #1


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