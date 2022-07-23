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    2022 YKS tercihleri ne zaman başlıyor ? YKS tercih kılavuzu

    YKS puanına göre tercih yapacak milyonlarca aday tercih tarihlerinin açıklanmasını bekliyordu.ÖSYM tercihlerin ne zaman yapılacağını açıkladı.İşte o tarih..
    • 23.07.2022 - 16:21
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    2022 YKS tercihleri ne zaman başlıyor ? YKS tercih kılavuzu

    Milyonlarca kişinin ter döktüğü YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih tarihlerine çevrildi.Merakla beklenen YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı.

    İstedikleri üniversiteye yerleşmek isteyen milyonlarca aday tercih tarihlerini beklemeye başladı.Peki 2022 YKS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilen sorunun cevabı..

    2022 YKS tercihleri ne zaman başlıyor ? YKS tercih kılavuzu #1

    2022 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

    YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı.ÖSYM başkanı tarafından yapılan açıklamaya göre 2022 YKS tercih işlemleri 27 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

    Tercih yapacak adaylar işlemlerini "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesi üzerinden yapabilecekler.


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