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2022 YKS tercihleri ne zaman başlıyor ? YKS tercih kılavuzu

2022 YKS tercihleri ne zaman başlıyor ? YKS tercih kılavuzu

YKS puanına göre tercih yapacak milyonlarca aday tercih tarihlerinin açıklanmasını bekliyordu.ÖSYM tercihlerin ne zaman yapılacağını açıkladı.İşte o tarih..