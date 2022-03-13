2022 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/1 sonuç tarihi

2022 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/1 sonuç tarihi

2022 yılının ilk YÖKDİL sınavı ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki 2022 YÖKDİL/1 ne zaman açıklanacak? İşte sonuç tarihi...

13 Mart Pazar günü tamamlanan YÖKDİL/1 sınavının akabinde gözler sonuç tarihlerine çevrilmiş durumda.

Sınavdan çıkan adaylar, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanır sorusuna yanıt arıyor.

Geçerli puan alarak başarılı olmak isteyen binlerce aday, akademik kariyer planları için yol haritasını oluşturuyor.

YÖKDİL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusu merak konusu. Sonuçlar için duyuru ÖSYM'den bekleniyor.

Peki YÖKDİL/1 sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? İşte detaylar...

YÖKDİL SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sınavı sonrasında soruların ve cevapların açıklanması bekleniyor.

2022 YÖKDİL/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin düzenlediği YÖKDİL/1 sınav sonuçları 29 Mart 2022 tarihinde ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını, TC kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin Aday İşlemler Sistemi'nden (AİS) ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.