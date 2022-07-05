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    2022/2023 e-Okul kayıt sorgulama | Adrese göre sınıf kayıtları!

    İlkokul öğrencileri için adrese bağlı kayıt ekranı açıldı. 2022-2023 anasınıf, 1. sınıf ve 5.sınıf için okul kayıtları ne zaman yapılacak, hangi evraklar gerekiyor? İşte sorgulama ekranı
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2022 - 11:58
    • Güncelleme : 05.07.2022 - 12:00
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    2022/2023 e-Okul kayıt sorgulama | Adrese göre sınıf kayıtları!

    Yaz tatili devam ederken bir yandan da gelecek eğitim yılına dair gelişmeler sürüyor.

    İlkokula başlayacak öürencilerin velileri kayıt tarihlerini merak ederken e-Devlet sisteminde adrese bağlı kayıtlar açıldı.

    Milyonlarca aile anasınıfı, 1.sınıf ve 5.sınıf kayıtlarının ne zaman başlayacak, okullar belli mi gibi sorulara yanıt arıyor.

    Peki, 2022-2023 okul kayıtları ne zaman yapılacak? Sınıf kayıtları ne zaman başlayacak? İşte detaylar.

    e-Okul  adrese göre okul kaydı sorgulama

    2022-2023 eğitim öğretim yılında ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-okul sistemi üzerinden yapıldı.

    Veliler; çocuklarının yerleştirildiği okulu, e-okul ve e-devlet sistemi üzerinden öğrenebiliyor.

    Sorgulama ekranı

    2022/2023 e-Okul kayıt sorgulama | Adrese göre sınıf kayıtları! #1

    Okul kayııt evrakları 2022

    Okul kayıtları sırasında istenilen belgeler şöyle:

    • 1 adet nüfus kayıt örneği
    • Anne veya babanın nüfus cüzdan fotokopisi
    • 1 adet öğrencinin nüfus fotokopisi
    • 6 adet vesikalık fotoğraf (Bazı okullar talep etmiyor)
    • Kayıt işlemleri sırasında bazı okullar öğrenci başına bir ya da iki top A4 kağıdı talep ediyor.

    Kayıt işlemleri tamamen ücretsizdir. Kayıt için ücret istenildiğinde ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri’ne şikayette bulunabilirsiniz.


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