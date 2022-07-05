- Haberler
- Eğitim Haberleri
- 2022/2023 e-Okul kayıt sorgulama | Adrese göre sınıf kayıtları!
2022/2023 e-Okul kayıt sorgulama | Adrese göre sınıf kayıtları!
- Haber Merkezi
- 05.07.2022 - 11:58
- Güncelleme : 05.07.2022 - 12:00
Yaz tatili devam ederken bir yandan da gelecek eğitim yılına dair gelişmeler sürüyor.
İlkokula başlayacak öürencilerin velileri kayıt tarihlerini merak ederken e-Devlet sisteminde adrese bağlı kayıtlar açıldı.
Milyonlarca aile anasınıfı, 1.sınıf ve 5.sınıf kayıtlarının ne zaman başlayacak, okullar belli mi gibi sorulara yanıt arıyor.
Peki, 2022-2023 okul kayıtları ne zaman yapılacak? Sınıf kayıtları ne zaman başlayacak? İşte detaylar.
e-Okul adrese göre okul kaydı sorgulama
2022-2023 eğitim öğretim yılında ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-okul sistemi üzerinden yapıldı.
Veliler; çocuklarının yerleştirildiği okulu, e-okul ve e-devlet sistemi üzerinden öğrenebiliyor.
Okul kayııt evrakları 2022
Okul kayıtları sırasında istenilen belgeler şöyle:
- 1 adet nüfus kayıt örneği
- Anne veya babanın nüfus cüzdan fotokopisi
- 1 adet öğrencinin nüfus fotokopisi
- 6 adet vesikalık fotoğraf (Bazı okullar talep etmiyor)
- Kayıt işlemleri sırasında bazı okullar öğrenci başına bir ya da iki top A4 kağıdı talep ediyor.
Kayıt işlemleri tamamen ücretsizdir. Kayıt için ücret istenildiğinde ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri’ne şikayette bulunabilirsiniz.