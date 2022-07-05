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2022/2023 e-Okul kayıt sorgulama | Adrese göre sınıf kayıtları!

2022/2023 e-Okul kayıt sorgulama | Adrese göre sınıf kayıtları!

İlkokul öğrencileri için adrese bağlı kayıt ekranı açıldı. 2022-2023 anasınıf, 1. sınıf ve 5.sınıf için okul kayıtları ne zaman yapılacak, hangi evraklar gerekiyor? İşte sorgulama ekranı