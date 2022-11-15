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    2022/23 KYK bursu ne kadar, kaç TL?

    KYK öğrenim kredisi başvurularının başlamasının akabinde burs ve kredi miktarı da merak ediliyor. Peki 2022-2023 eğitim yılında KYK kredi ve burs ücretleri ne kadar, kaç TL ödenecek?
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2022 - 11:22
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 11:39
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    2022/23 KYK bursu ne kadar, kaç TL?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı, öğrencilere maddi destek sağlamaya devam ediyor. Üniversitelilerin faydalanabileceği KYK kredi ve burs başvuruları bugün başladı.

    Eğitim süresi boyunca her ay ödenen öğrenim kredisi miktarı da 2022-2023 yılı için belli oldu. Önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri başvuru sonucunda geri ödemeli veya ödemesiz olarak kredi imkanından yararlanabiliyor.

    KYK kredi başvurusu yapacak olan öğrenciler, ne kadar ödeme alacaklarını merak ediyor.

    Peki KYK bursu/kredisi ne kadar? KYK öğrenim bursu kaç TL? İşte miktarı...

    2022/23 KYK bursu ne kadar, kaç TL? #1

    2022-2023 KYK burs ve kredi ücretleri

    Şuan lisans öğrencilerine 850, Yüksek lisansa 1 750 TL, Doktora öğrencilerine de 2 bin 500 TL kredi ve burs veriliyor.

    2023 yılında ise zam gelmesi bekleniyor.


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