2023-ALES/3 başvuruları başladı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 19 Kasım'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/3) başlayan başvurular 9 Ekim'e kadar sürecek.

AA

Yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çeviri gibi kadrolara yapılacak atamalar için ALES sınavı düzenleniyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023 ALES/2) için başvurular yapılmaya başladı.

9 Ekim'e kadar sürecek

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar bugünden itibaren 9 Ekim'e kadar sınava başvurabilecek.

Sınava başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek.

Adaylar, 19 Kasım'da yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)