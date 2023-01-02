2023 bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2023 bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Bekçi olmak için başvuru tarihlerini kovalayan binlerce vatandaş, "2023 bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorusunu gündeme taşımaya başladı.

2023 yılına girilmesiyle birlikte, bekçi olmak isteyen binlerce vatandaş yeni alımların ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı.

Bekçi olmak için gerekli şartları oluşturan vatandaşlar, sürece dahil olabiliyor ve sınavlara katılabiliyor.

Bekçi olmanın şartları ise Polis Akademisi tarafından belirlendi ve resmi sayfalardan duyuruları yapıldı.

2022 yılının geride kalmasının ardından ise "2023 bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorusu gündeme taşındı.

Bekçilik için gün sayanlar ve 2022 yılındaki başvuruları kaçıranlar, "2023 bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorusunun detayını merak ediyor.

Peki, 2023 bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2023 bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Polis Akademisi'nden 2023 yılı bekçi alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama yayınlanmadı. 2022 yılına ait bekçi alımı duyurusu ise 26 Nisan'da yapılmıştı.

Bu alımın süreci ise halen devam ediyor. Mülakat sınavı sonuçları yapılan değerlendirme sonrası belli olacak.

Başvuru şartları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.