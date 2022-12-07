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    2023 BİLSEM sınavları ne zaman yapılacak? MEB BİLSEM sınavları tarihi ve detayları

    BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu MEB tarafından açıklandı. Üstün yetenekli öğrencilerin tespit edilmesini sağlayan 2023 BİLSEM sınavları ne zaman yapılacak?
    • 07.12.2022 - 14:56
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    2023 BİLSEM sınavları ne zaman yapılacak? MEB BİLSEM sınavları tarihi ve detayları

    MEB'e bağlı Bilim ve Sanat Merkezlerinde verilen eğitimle öğrencilerin zihinsel, resim ve müzik alanlarında gelişimleri destekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı üstün yetenekli öğrencilerin belirlenmesi amacıyla Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzunu paylaştı. Buna göre öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemlerinin başlayacağı tarihler açıklandı. Peki BİLSEM sınavları ne zaman yapılacak?

    2023 BİLSEM sınavları ne zaman yapılacak?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuza göre zihinsel, resim ve müzik alanlarında özel yetenekli öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 19-30 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacak. Sınav için yapılacak ön değerlendirme randevuları 2 Ocak ve 6 Ocak tarihleri arasında oluşturulacak. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarının alınması 14 Ocak ile 9 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.

    Ayrıca il tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması 05-09 Aralık 2022 tarihlerinde, bilgilendirme toplantıları ise 12-16 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacak.

    2023 BİLSEM sınavları ne zaman yapılacak? MEB BİLSEM sınavları tarihi ve detayları #1


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