2023 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? EKPSS nedir?

Kamuda memur olma hayali kuran binlerce engelli vatandaş EKPSS tercih işlemlerinin başlayacağı tarihi araştırıyor. İşte detaylar..

Memur olmak isteyen engelli vatandaşlar Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) tercihlerinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

ÖSYM tarafından düzenlenen ve sonuçları ilan edilen EKPSS sınavına girmek isteyen ve tercih yapmak isteyen binlerce engelli vatandaş konu hakkında aramalırna hız kazandırdı.

EKPSS tercih sürecinin ne zaman başlayacağı büyük bir merak konusu haline geldi.

2023 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

2023 yılı EKPSS takivimi henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından açıklandığı andan itibaren bilgileri sizlerle paylaşacağız.

EKPSS nedir?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde EKPSS'nin tanımı şu şekilde yapılmaktadır;

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir."

Peki, 2023 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?