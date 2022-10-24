2023 İl dışı yer değiştirme takvimi belli oldu mu? Ne zaman açıklanacak?

2023 İl dışı yer değiştirme takvimi belli oldu mu? Ne zaman açıklanacak?

2023 İl dışı yer değiştirme takvimi belli oldu mu sorusu öğretmenler tarafından yanıt arıyor. Peki son durum ne?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan okullarda görev yapan öğretmenler için yılda bir kez yapılan il dışı yer değiştirme takvimi merak uyandırdı. Öğretmenler için büyük önem taşıyan bu yer değiştirme konusu gündeme geldi.

Ailesinden uzakta görev yapan veya farklı sebeplerden dolayı bulunduğu şehirden farklı bir şehire gitmek isteyen öğretmenler il dışı yer değiştirme takvimini merakla bekliyor.

2022 yılında il dışı yer değiştirme işlemleri 25 Temmuz ile 29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sonuçlar ise 1 Ağustos 2022 tarihinde açıklandı.

İl dışı yer değiştirme takvimi her sene il dışı yer değiştirme işlemlerinden 1 ay önce duyuruluyor. Yeni takvim yayınlandığı andan itibaran sitemiz üzerinden bilgilere ulaşabilirsiniz.