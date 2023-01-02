2023 KYK Ocak ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?

2023 KYK Ocak ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?

KYK öğrenim kredisinden faydalanan öğrenciler ocak ayı burs tarihini araştırıyor. 2023 KYK ocak ödemeleri ne zaman, ayın kaçında? İşte tarihleri...

Kredi ve Yurtları Kurumu'ndan öğrenim kredisi alan üniversite öğrencileri, her ay hesaplarını kontrol ediyor.

Ocak 2023 bursu ne zaman ödenecek sorusu ayın ilk günlerinde gündeme geldi. KYK 2023 ocak ayı ödemeleri ne zaman yatacak merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ödemelerle ilgili "Yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi burs miktarını lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans için 2500 liraya. Doktora öğrencileri için 2550 liradan 3750 liraya çıkartıyoruz" demişti.

Öğrenciler, zamlı KYK'nın yatmasını dört gözle bekliyor.

Peki zamlı burslar ne zaman yatacak? KYK Ocak 2023 ödemeleri ne zaman, ayın kaçında? İşte detaylar...

2023 KYK ocak ayı ödemeleri ne zaman?

KYK burs ve kredi alan öğrencilerin hesaplarına yatırılan ücretler belirli tarih aralıklarına göre değişiklik göstermektedir. Bu değişiklik kişilerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlenmektedir.

T.C. kimlik numarasının sonu 0 olanlar - Ayın 6'sında

T.C. kimlik numarasının sonu 2 olanlar - Ayın 7'sinde

T.C. kimlik numarasının sonu 4 olanlar - Ayın 8'inde

T.C. kimlik numarasının sonu 6 olanlar - Ayın 9'unda

T.C. kimlik numarasının sonu 8 olanlar - Ayın 10'unda burslarını alabilmektedir.

Zamlı KYK bursu ne zaman ödenecek?

Konu ile ilgili resmi açıklama gelmedi ancak ocak ayında ilk zamlı bursların yatırılmasının bekleniyor.