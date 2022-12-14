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LGS sınav tarihi: LGS 2023 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- Haber Merkezi
- 14.12.2022 - 08:56
2023 yılı sınav takvimi, yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca öğrenci tarafından merakla bekleniyor.
Gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Giriş Sınavı (LGS) başvuru ve sınav tarihlerine çevrildi.
Milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı LGS sınavının tarihi, "2023 LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak, belli oldu mu?" sorularıyla araştırılıyor.
Peki LGS 2023 tarihi açıklandı mı? Lise sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte 2023 MEB sınav takvimi ile LGS sınav tarihi hakkında merak edilenler...
2023 LGS ne zaman?
LGS 2023 tarihi henüz açıklanmadı.
8. sınıf öğrencilerinin ortaokuldan liseye geçişlerinde dereceyi ölçen Liselere Geçiş Sistemi sınavı, önceki yıllar baz alındığında 4 Haziran ya da 11 Haziran 2023 Pazar gününe denk gelebilir.