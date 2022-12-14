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LGS sınav tarihi: LGS 2023 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

LGS sınav tarihi: LGS 2023 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Lise sınavına hazırlanan adaylar, Liselere Giriş Sınavı (LGS) tarihini sorguluyor. Peki LGS tarihi belli oldu mu? 203 LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?