Ortak Sınav Takvimi 2023: Ortaokul ve liselerde ortak sınav ne zaman? İşte tarihleri MEB öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla "ortaokul ve lise düzeyinde, 3 farklı ortak sınav uygulaması yapacak. Merak edilen tarihler de açıklandı. İşte MEB ortak sınav takvimi 2023!

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Milli Eğitim Bakanlığı, ortak sınav takvimini açıkladı.

Ortak sınav, öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla gerçekleştirilecek.

Ortaokul ve lise düzeyinde, ülke, il ve okul genelinde 3 farklı ortak sınav uygulaması, bu yıldan itibaren başlatılacak.

Ortak sınavlar ölçme değerlendirme ilkelerine göre ve kazanımları ölçen sorulardan oluşacak. Yazılı sınavlarda, sorulara verilen yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

Ülke ve il ve ilçe geneli ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri milli eğitim müdürlüklerince ayrıca duyurulacak ve okul müdürlükleri tarafından e-Okul'a girilecek.

Peki, 2023 Ortak sınav ne zaman? Ortaokul ve lise ortak sınav takvimi 2023!

Ortak sınavlar ne zaman yapılacak 2023?

Bakanlık, ülke genelinde yapılacak ortak yazılı sınavların hangi kademelerde, hangi derslerde ve hangi tarihte yapılacağına ilişkin kararın yer aldığı resmi yazıyı illere gönderdi.

Ortaokul ve lise ortak sınav tarihleri 2023

2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ülke genelinde ortak olarak yapılacaktır.