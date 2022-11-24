2023 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı, KPSS ne zaman?

2023 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı, KPSS ne zaman?

ÖSYM'nin 2023 yılına ait sınav takvimini ne zaman açıklayacağını merak edenler, "2023 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı, KPSS ne zaman?" sorusunu gündeme getirdi.

ÖSYM'nin her yıl açıkladığı sınav takvimi ile KPSS ve YKS'nin ne zaman yapılacağı belli oluyor.

Bu sayede KPSS ve YKS'ye girecek olan adaylar, hazırlanma sürecini ayarlamaya başlıyor.

Adayların uzun zamandır beklediği 2023 takvimine ilişkin detaylar için gözler yine ÖSYM'ye çevrildi.

Binlerce KPSS, YKS ve daha birçok farklı sınava hazırlanacak olan aday, "2023 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı, KPSS ne zaman?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, 2023 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı, KPSS ne zaman? İşte yanıtı...

ÖSYM sıav takvimi açıklandı

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2023 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimi’ne, 24 Kasım 2022 günü saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecektir.Adayların ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

Buna göre;

YKS TYT oturumu 17 Haziran 2023 tarihinde yapılacak.

.YKS AYT ve YDT 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak.

KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı 23 Temmuz 2023,