Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2023 yılında sözleşmeli astsubay alımı yapacak. Peki, 2023 Sahil Güvenlik astsubay alımı başvuruları başladı mı?

Deniz ve kıyılarımzın koruyucuları Sahil Güvenlik Komutanlığı'na sözleşmeli astsubay alınacak.

7/24 esası ile çalışan Sahil Güvenlik ekibi, astsubay alımına dair detayları da resmi hesaplarından yayınladı.

Yayınlanan resmi yazıda, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda çalışmak isteyenlerin hangi şartları yerine getirmeleri gerektiği yer aldı.

Bunun akabinde yine yayınlanan başvuruda, astsubay alımının tarihleri de yer aldı.

Bunun üzerine, "2023 Sahil Güvenlik astsubay alım başvuruları başladı mı?" sorusu gündem oldu.

Peki, 2023 Sahil Güvenlik astsubay alım başvuruları başladı mı?

2023 Sahil Güvenlik astsubay alım şartları

a. Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet Kapısı vasıtasıyla yapılacaktır.

İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların "Başvuru Kılavuzunun" tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. c. Başvurular; 30 Aralık 2022 günü başlayıp, 15 Ocak 2023 günü saat 23:59'da sona erecektir.

ç. Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

d. Personel Temin Sistemi'ne giriş yaptıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için "Profil Bilgileri" bölümünden;

(1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (Sadece MERNİS'ten yapılabilecektir),

(2) Adres bilgisinin ve iletişim bilgilerinin girilmesi (adres bilgisi MERNİS'ten çekilerek veya elle girilerek yapılabilecek olup, SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi zorunlu olup girilecek cep telefon numarasının temin işlemleri tamamlana kadar aktif olması gerekmektedir.),

(3) Eğitim bilgilerinin yüklenmesi [eğitim bilgileri "YÖK'ten Al" veya "Belgeye Dayalı" şeklinde girilecektir. Son sınıf öğrencileri ön lisans eğitim bilgilerini "Belgeye Dayalı" olarak yükleyecektir.

"Belgeye Dayalı" yüklemelerde; mezun adaylar diplomasını, son sınıf öğrencileri öğrenci belgesi veya transkript belgesini, YÖK onaylı denklik belgesi olan adaylar ise denklik belgesini (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyecektir. Belgeye dayalı denklik belgesi yükleyecek olan adaylar; 1'inci maddedeki hangi bölüme denklikleri varsa eğitim bilgileri girişinde "Bölüm Adı" kısmına o bölümü seçerek yükleme yapacaklardır.]

(4) KPSS bilgilerinin "ÖSYM'den Sorgula" ile yüklenmesi, [Önlisans 2022 yılı KPSS (P93) puanı]

(5) Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi,

(6) Şehit veya vazife malülü eş ve çocuklarının ''Diğer Bilgi/Belgelerim'' bölümünde yer alan onaylı ''Şehit Gazi Yakınlık Belgesi''nin (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi (verilen şehitlik ve malul belgesinin aslı, onaylı veya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen belge, Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) betleri kapsamında olanların eş ve çocukları)(Bu adaylar sınav esnasında belgenin aslını yayında getirecektir.) işlemlerinin yapılması zorunludur.

e. Ayrıca adaylar, başvuru şartlarında yer almayan ve zorunlu olmayan aşağıdaki bilge ve belgelerinin girişini "Profil Bilgilerim" bölümünden yapabilecektir.

(1) "Yabancı Dil Bilgilerim" kısmından "ÖSYM'den Al" veya "Belgeye Dayalı" olarak varsa aday tarafından yabancı dil sınavı notları yüklenebilecektir.[belgeye dayalı yabancı dil sınavı yüklenmesi durumunda sınav sonuç belgesi (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenecektir.]

(2) Diğer Bilgi/Belgelerim kısmından belgeye dayalı olarak;

(a) Ustalık/kalfalık/çıraklık belgesi,

(b) Sürücü belgesi,

(c) Çalışma süresi belgesi,

(ç) Sertifika belgesi (Yabancı dil sertifikaları vb.),

(d) Hizmet belgesi,

(e) Gemiadamı belgesi,

(f) Sporcu lisans belgesi,

(g) Mesleki yeterlilik belgesi,

(ğ) Mahalli lisan belgesi,

(h) Şehit gazi yakınlık belgesi,

(ı) Sivil Havacılık Genel Md. Onaylı PPL veya CPL sertifikası,

(i) Diğer Belgeler,

seçeneklerinden uygun olanı veya olanları seçerek ilgili belgeyi (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyebileceklerdir. (Belirtilen bu belgelerin sisteme yüklenmesi önem arz etmektedir.).

f. Profil bilgilerim kısmındaki bilgi ve belge girişleri tamamlandıktan sonra ''Başvurularım'' kısmından ''Başvuru Sürecindekiler'' kısmı seçilerek ''2023 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Temini'' sınavına ''Başvuru Yap'' butonuna basılarak başvuru süreci başlatılacaktır.

g. ''Başvuru Yap'' butonuna basıldıktan sonra başvuru şartları bilgilendirme ekranı çıkacak ve adaylar tarafından bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köşede yer alan ''Okudum ve Onaylıyorum'' kutucuğu işaretlenerek ''Devam Et'' butonuna basılarak branş seçimi kısmına geçilecektir. ''Okudum ve Onaylıyorum'' kutucuğunun işaretlenmesi ile adaylar tarafından bu ekranda yazılı olan tüm sınav şartlarını taşıdıklarını kabul ve beyan ettikleri kabul edilecektir.

ğ. ''Devam Et'' butonuna basıldıktan sonra branş seçimi ekranı gelecek ve adaylar tarafından durumlarına uygun sadece bir tercih seçilerek ''Başvuruyu Tamamla'' butonuna basılarak başvuru tamamlanacaktır. ''Başvuruyu Tamamla'' butonuna basıldıktan sonra ekrana ''Aday Bilgi Formu'' gelecektir. Aday tarafından formdaki bilgiler kontrol edilerek PDF olarak indirilecek ve iki nüsha çıktısı alınarak imzalanacaktır. Sınav çağrısı yapılan adaylar tarafından bu form imzalı olarak iki nüsha sınavlara getirilecektir.

h. Başvurunun tamamlanması ile tüm profil bilgileri başvuru bilgileri olarak sistem tarafından saklanacak ve adayların başvuruları bu bilgiler üzerinden yapılacaktır. Başvuru sonrasında yapılacak değişiklikler bu başvuru bilgisini değiştirmeyecektir. Bu sebeple profil bilgilerinin değiştirilmesi veya güncellenmesi durumunda; ''Başvuru Sürecindekiler'' kısmından mevcut başvurunun silinerek, başvurunun tekrar yapılması gerekmektedir. Başvurunun güncellenmemesi durumunda profil bilgileri değiştirilse veya güncellense dahi başvuru bilgileri değişmeyecek ve adayın başvurusu eski bilgiler üzerinden yapılacaktır.

ı. Başvuru bilgileri (h) fıkrasında belirtilen şekilde sadece başvuru süresi içerisinde değiştirilebilecek/güncellenebilecek ve adayın son başvurusundaki bilgiler üzerinden değerlendirmesi yapılacaktır. Başvuru süresi dışında yapılan telefon ve adres değişiklik talepleri dikkate alınmayacaktır.

i. Sistem tarafından başvuru işlemleri sırasında adayların profil bilgileri ile başvuru şartları karşılaştırılmakta ve sadece şartları uyan adaylar başvuru işlemlerini tamamlayabilmektedir. Bu sebeple adayların başvurularını doğru ve sorunsuz yapabilmeleri için ekranlarda yazılı olan ve işlemler sırasında ekrana gelen uyarı ve hata mesajlarını çok dikkatli okumaları talimatlara uymaları önem arz etmektedir.

j. Sisteme girilen tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur. Girilen bilgi/belgelerin kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek (astsubay olarak ataması yapılmış olsa dahi) ve adayın işlemleri iptal edilecektir. Bu kapsamda "Belgeye Dayalı" olarak sisteme yüklenen belgelerin doğru ve okunaklı olması gerekmektedir.

k. Personel Temin Merkezi Komutanlığınca, aday tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.

l. Başvuru ile ilgili olarak istenen bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.