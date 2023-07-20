2023 YKS sonuçları bugün açıklanacak Milyonlarca öğrenci adayının merakla beklediği, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları bugün açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden öğrenilebilecek.

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İyi bir üniversiteye gidebilmenin hayalini kuran milyonlarca öğrenci, 17-18 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sınavında ter döktü.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YKS 2023'ün sonuçları bugün belli olacak.

ÖSYM'nin sitesinden sonuçlara ulaşılacak

Adaylar sonuçlara, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.

2023 YKS sonuçları T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenilecek.

Adaylar için tercih süreci başlayacak

Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

2023 YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak.