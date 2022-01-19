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21 Ocak Cuma günü okul var mı, ders işlenecek mi?

21 Ocak Cuma günü okul var mı, ders işlenecek mi?

Okullar 21 Ocak Cuma günü kapanacak ve tatil 6 Şubat'a kadar tatil olacak. Öğrenciler ise karne günü okul var mı, ders işlenecek mi sorularına yanıt arıyor. Peki 21 Ocak Cuma okulda ders var mı?