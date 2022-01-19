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- 21 Ocak Cuma günü okul var mı, ders işlenecek mi?
21 Ocak Cuma günü okul var mı, ders işlenecek mi?
Okullar 21 Ocak Cuma günü kapanacak ve tatil 6 Şubat'a kadar tatil olacak. Öğrenciler ise karne günü okul var mı, ders işlenecek mi sorularına yanıt arıyor. Peki 21 Ocak Cuma okulda ders var mı?
- Haber Merkezi
- 19.01.2022 - 17:11
2021-2022 eğitim yılında ilk dönem bitiyor...
19 Ocak Cuma günü öğrenciler, yarıyıl karnelerini alacak ve sömestr tatili başlayacak.
Bu kapsamda öğrenciler ve veliler cuma günü okul var mı, ders işlenecek mi gibi sorularına yanıt arıyor.
Peki 19 Ocak Cuma günü ders işlenecek mi? Karne günü ders var mı? İşte detaylar...
19 OCAK CUMA KARNE GÜNÜ DERS İŞLENECEK Mİ?
2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek.
Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.
Çalışma takvimine göre karne günleri de mesai bitimine kadar ders işlenir. Ancak öğretmenlerin inisiyatifine göre karne günü ders işlenmeyebiliyor.