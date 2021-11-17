24 Kasım Çarşamba Öğretmenler Günü resmi tatil mi, okul var mı?

24 Kasım Çarşamba Öğretmenler Günü resmi tatil mi, okul var mı?

Öğretmenler günü yaklaşırken merak edilen bir konu da resmi tatil olup olmadığı oldu. Peki 24 Kasım Çarşamba Öğretmenler Günü resmi tatil mi, okul var mı? Öğretmenler Günü'nde ders işlenecek mi?

Milyonlarca öğrenci ve öğretmen yakını, 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırlıklara başladı. Bu özel günü kutlamak ve öğretmenlere olan minnettarlığı göstermek için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Ve her yıl 24 Kasım günü kutlanır.

Bu sene de sayılı günler kala öğrenciler 24 Kasım'a dair detayları sorgulamaya başladı. En merak edilen soru ise resmi tatil olup olmadığı.

Öğretmenler günü ne zaman, hangi gün sorularının yanı sıra 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi, okul var mı merak ediliyor.

Pek, Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? Öğretmenler Günü resmi tatil mi? İşte yanıtı...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Öğretmenler Günü 24 Kasım tarihinde kutlanır. Bu yıl Öğretmenler Günü çarşamba gününe denk geliyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Öğretmenler Günü resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle okullar ve diğer eğitim kurumları normal düzeninde işlemeye devam edecek. Resmi ve devlet kurumları da açık olacak.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHÇESİ

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.

Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"'nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"'ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat, Türkiye'de ise her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Gününün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.

TÜRKİYE'DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ

Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu, 1981 yılında başlamış bir uygulamadır.

Türkiye'de Öğretmenler Günü kutlanmaya başlanması UNESCO'nun önerisinden daha önceye dayanır. Bu sebeple onların önerdiği tarihten daha farklı bir tarih kabul edilmesi son derece normaldir. Öğretmenlerin haklarını ve yükümlülüklerine kapsamlı şekilde yer veren Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı'nın yıldönümü olan 5 Ekim tarihini öneren UNESCO'dan tam 13 sene önce Türkiye'de Öğretmenler Günü kutlanıyordu.

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşmişti.

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.