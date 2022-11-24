24 Kasım MEBİM ile öğretmene teşekkür mesajı nasıl atılır? MEBİM numarası kaç?

24 Kasım MEBİM ile öğretmene teşekkür mesajı nasıl atılır? MEBİM numarası kaç?

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde milyonlarca öğrenci "MEBİM 147" hakkında araştırma yapıyor. Peki MEBİN 147 öğretmene teşekkür mesajı nasıl atılır? İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM), günün en çok araştırılan konuları arasına girdi.

MEBİM 147 Hattı ile öğrenciler, 24 Kasım'a özel öğretmenlerine mesaj göndermek istiyor.

Öğretmenlere teşekkür etmek veya memnuniyetini dile getirmek isteyenler MEB iletişim merkezini arayıp teşekkür kaydı oluşturabiliyor.

Bu kapsamda öğrenciler ve hatta veliler "MEBİM 147 nedir, MEBİM öğretmen teşekkür kaydı nasıl bırakılır, MEBİM 147B öğretmene teşekkür mesajı nasıl atılır" gibi araştırmalar yapıyor.

İşte konuya ilişkin detaylar...

MEBİM öğretmene teşekkür mesajı atmak için;

MEBİM, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilmek adına öğrenci, veli, öğretmen ve diğer tüm vatandaşlardan her türlü bilgi edinme, soru, talep, görüş, öneri, ihbar ve şikayeti alarak; etkin ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmayı hedeflemektedir.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, çocuğunuzun öğretmenine teşekkür etmek için MEB iletişim merkezini arayıp bir teşekkür kaydı oluşturmanız mümkün. Oluşturulan kayıtlar, öğretmenlere yazılı olarak iletiliyor.

7 gün 24 saat hizmet veren İletişim Merkezi´ne, yurt içinden 444 0 632 yurt dışından ise +90 444 0 632´den ulaşılabiliyor.