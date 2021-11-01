24 Kasım Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? Öğretmenler günü tatil mi?

24 Kasım Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? Öğretmenler günü tatil mi?

Sayılı günler kala öğretmenler günü tarihi ve hangi güne denk geldiği araştırılıyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? Öğretmenler günü tatil mi? İşte detaylar...

Dünyanın en kutsal mesleklerinden olan öğretmenlik, her yıl 24 Kasım günü kutlanıyor.

Öğretmenlere duyulan sevgi, saygı ve minnetin dile getirildiği bu günde, öğrenciler ve veliler mesajlar, hediyeler ve kutlamalar gerçekleştiriyor.

24 Kasım 2021 bu sene hangi güne denk geliyor ve resmi tatil mi soruları da merak edilen konular arasında yerini aldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 24 Kasım 2021 hangi güne denk geliyor? Okullar ve resmi kurumlar tatil olacak mı? İşte detaylar...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.

Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ 2021 HANGİ GÜN?

Bu yıl 24 Kasım öğretmenler günü Çarşamba gününe denk geliyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ TATİL Mİ?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunu'na göre; 29 Ekim, yılbaşı, 1 Mayıs, 15 Temmuz, 23 Nisan, 19 Mayıs ve 30 Ağustos resmi bayram günleri olarak kabul edilir.

Ancak 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil değildir. Bu nedenle okullar ve resmi kurumlar açık olacaktır.