27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı

27. Dönem POMEM mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava katılım sağlayan adaylar, ''27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt arıyor.

27. Dönem POMEM mülakat sonuçları son gelişmeler ile adaylar tarafından takip ediliyor. Bu noktada gözler Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılacak son dakika açıklamaya çevrilmiş durumda.

27. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezleri’ne toplamda 8 bin adayın asıl olarak alınacağı resmi olarak duyurulmuştu.

Ön başvuru, sınav ve fiziki parkur olmak üzere üç aşamadan geçerek POMEM'e seçilecek olan adayların katılım sağladığı sözlü sınav sonuçları, yapılan değerlendirmelerin ardından erişime açılacak.

6 bin 400'ü lisans (5 bin 440 erkek ve 960 kadın), 1600'ü ön lisans (1360 erkek ve 240 kadın) mezunu öğrenci alımı 27. Dönem POMEM mülakat sınav sonuçları e-Devlet şifresi ile sorgulanacak.

Peki POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte EGM PA 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı...

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak.

27. Dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının eylül ayının ilk haftasında açıklanması ön görülüyor.

Sınav sonuçları adaylara Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak.

Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecek.

POMEM SINAV SONUCUNDA PUANLAR NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır.

Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.