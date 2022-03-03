28. Dönem POMEM mülakat sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav giriş belgesi sorgulama

Polis Akademisi Başkanlığı, polis adaylarının merakla beklediği 28. Dönem POMEM mülakat giriş yerleri ve tarihlerinin açıklandığını duyurdu. İşte 28. Dönem POMEM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı..

Polis adaylarının beklediği 28. Dönem POMEM mülakat giriş yerleri ile birlikte mülakat tarihleri açıklandı.

POMEM mülakat giriş belgeleri, Polis Akademisi Başkanlığı duyurusu ile erişime açıldı.

Adaylar mülakat tarihleri ile sözlü sınav yerlerini giriş belgesi sorgulama ekranı ile öğrenebilecek.

Peki POMEM sözlü sınav tarihi ne zaman? İşte PA 2022 POMEM 28. Dönem mülakat giriş yerleri ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

POMEM MÜLAKAT YERİ VE SINAV GİRİŞ BELGESİ

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların, Sınav Merkezine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.