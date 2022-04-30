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    28. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

    Polis Meslek Eğitim Merkezlerine öğrenci alımı için yapılan POMEM 28.dönem mülakat sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı merak ediliyor. Peki POMEM mülakatları ne zaman açıklanacak?
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2022 - 10:47
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    28. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

    Polis adayları, 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor.

    8 bin aday, POMEM'den gelecek açıklamalara kilitlenmiş durumda...

    POMEM 28.Dönem mülakat sonuçları açıklandı mı sorusu yoğun bir şekilde araştırılıyor.

    Peki polislik mülakatları açıklandı mı? POMEM 28. dönem sonuçları belli oldu mu? İşte son duyurular...

    28. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

    28. dönem POMEM mülakalat sonuçları henüz açıklanmadı.

    2 Mart'ta başlayan POMEM mülakat sınavı 2 Mayıs'ta sona erecek. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı.

    Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

    28. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? #1


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