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28. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

28. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine öğrenci alımı için yapılan POMEM 28.dönem mülakat sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı merak ediliyor. Peki POMEM mülakatları ne zaman açıklanacak?