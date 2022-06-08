28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 8 bin polis adayı pürdikkat!

28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 8 bin polis adayı pürdikkat!

Mülakata giren polis adayları, sabırsızlıkla sonuçları bekliyor. Peki 28. Dönem POMEM mülakatı ne zaman sonuçlanacak? POMEM mülakat sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

2 Mart'ta başlayan POMEM mülakat sınavı 2 Mayıs'ta sona erdi.

Polis adayları, 28. Dönem POMEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor.

8 bin aday, POMEM'den son dakika açıklaması bekliyor...

Peki polislik mülakatları açıklandı mı? POMEM 28. dönem sonuçları belli oldu mu? Ne zaman açıklanır? İşte son duyurular...

28. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

28. dönem POMEM mülakalat sonuçları için resmi bir tarih verilmedi. Ancak haziran ayında sonuçlanması bekleniyor.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.