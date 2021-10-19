28 Ekim Perşembe okullar yarım gün mü? 28-29 Ekim okullar tatil mi?

Resmi tatiller arasında yer alan Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28-29 Ekim okullar tatil mi yarım gün mü merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler, okullarda ders olup olmayacağını araştırıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşmasıyla birlikte öğrencilerin gündeminde tatil bulunuyor.

Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümünün kutlanırken, resmi tatiller arasında bulunması nedeniyle resmi kurumlar da kapalı oluyor. 29 Ekim bu sene Cuma gününe denk geliyor.

29 Ekim tatili öncesinde 28 Ekim Perşembe de yarım gün resmi tatil sayılıyor. Bu kapsamda öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmadığını sorguluyor.

28 Ekim Perşembe yarım gün mü, tatil mi? 29 Ekim'de okullar tatil mi? İşte detaylar...

28 EKİM PERŞEMBE TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim 2021 Perşembe günü yarım gün tatil sayılıyor. 28 Ekim öğleden sonra okullar ve iş yerleri resmi tatil oluyor.

Bu bağlamda 28 Ekim 2021 günü mesai saat 13:00’te sona ermiş olacak.

29 EKİM CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

Resmi tatil olması nedeniyle tüm özel ve resmi okullar tatil olmuştur. Yine dershaneler, ilkokullar, liseler, ortaokullar, üniversiteler, kreşler resmi tatil sebebiyle kapalıdır.