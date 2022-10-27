28 ve 29 Ekim'de üniversiteler tatil mi? 28 Ekim 2022 üniversiteler yarım gün mü, okul var mı?

28 ve 29 Ekim'de üniversiteler tatil mi? 28 Ekim 2022 üniversiteler yarım gün mü, okul var mı?

Pek çok öğrenci "28 ve 29 Ekim'de üniversiteler tatil mi?" sorusunu merak edip sorguluyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle eğitime ara verilmesi bekleniyor. İşte ayrıntılar...

Her sene coşkuyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı, resmi tatiller arasında bulunuyor. Resmi bayramlarda kamu kurum ve kuruluşları ile beraber okullar ve üniversiteler de tatil oluyor. Bu sebeple 29 Ekim 2022 tarihinde okulların açık olup olmayacağı sorgulanıyor. Peki 28 ve 29 Ekim'de üniversiteler açık mık?

28 ve 29 Ekim'de üniversiteler açık mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi bayramlar arasında yer alıyor. Resmi bayramların resmi tatil olarak kabul edildiği biliniyor. Bu sene 29 Ekim Cumartesi gününe denk gelirken, 28 Ekim Cuma gününün kamu kurum ve kuruluşlarında öğleden sonra tatil olup olmadığı merak edildi.

Resmi Gazete'de bulunan detaylara göre 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında devlet adına sadece bugün tören yapılmaktadır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren resmi olarak başlamaktadır ve 29 Ekim günü de sürmektedir. Bu nedenle 28 Ekim Cuma günü üniversitelerde öğleden sonra ders olmaması öngörülmektedir. Ancak durum, üniversitelerdeki ders saatlerine ve üniversite kararlarına göre değişiklik gösterebilmektedir.