30 Aralık Perşembe Antalya'da okullar tatil mi? 3 ilçeden karar...

MGM'nin Antalya'ya kırmızı kod uyarısıyla birlikte eğitime de ara verildi. Öğrenciler 30 Aralık Perşembe okullar tatil mi sorusunu gündeme taşıdı.

Yazın vazgeçilmez adresi Antalya, güneşli günleri geride bıraktı.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada Antalya için ‘kırmızı kod’ uyarı yapıldı.

Kuvvetli yağışlar, bu akşamdan itibaren etkili olacak. Ayrıca denizde fırtına beklendiği de duyuruldu. Antalya'da okullar tatil mi sorusu gündemde yerini alırken, öğrencileri sevindiren karar da geldi.

31 Aralık'a kadar sürmesi beklenen fırtınanın kentte etkili olacağı öngürülüyor. Bu nedenle eğitime üç ilçede ara verildi. Peki Antalya'da okullar tatil mi, hangi ilçeler tatil ilan edildi? İşte ayrıntılar...

30 ARALIK PERŞEMBE ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji tarafından yarın için 'kırmızı kod' uyarısı verilen Antalya'nın Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde, 30 Aralık günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, `Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince beklenen yoğun yağış nedeniyle ilçemizde 30 Aralık günü 1 gün süreyle eğitime ara verilecektir' dedi.

Finike Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Son meteorolojik değerlendirmelere göre beklenen yoğun yağışlardan dolayı Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 30 Aralık 2021 Perşembe günü ilçemizde okullara ara verilmiştir` denildi.

'Kırmızı kod' uyarısı verilen üçüncü ilçe Kemer'de de yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.