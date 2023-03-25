45 bin yeni öğretmen ataması 8 Mayıs’ta yapılacak: Branşlar belli oldu Son 20 yılın en büyük öğretmen ataması 8 Mayıs’ta yapılacak. Buna göre 103 alana 45 bin öğretmen atanacak. En fazla atamanın yapılacağı branşlar sınıf öğretmenliği, rehberlik ve okul öncesi olurken, ön başvurular 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde alınacak.

AA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen atama müjdesinin ardından atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımı belli oldu. Buna göre 103 alanda 45 bin yeni öğretmen atanacak. En fazla kontenjan ise sınıf öğretmenliği, rehberlik ve okul öncesine ayrıldı. En fazla atamanın yapılacağı branşlar En fazla kontenjan ayrılan branşlar şu şekilde: Sınıf Öğretmenliği - 7 bin 878 kontenjan Rehberlik - 3 bin 604 kontenjan Okul Öncesi - 3 bin 269 kontenjan İlköğretim Matematik - 2 bin 656 kontenjan İngilizce - 2 bin 433 kontenjan Türkçe - 2 bin 341 kontenjan Din Kültürü - 2 bin 604 kontenjan Fen Bilimleri - 2 bin 64 kontenjan Özel Eğitim - 2 bin 306 kontenjan Tarih - 1.408 kontenjan Türk Dili ve Edebiyatı - 1.839 kontenjan Sosyal Bilgiler - 1.204 kontenjan Ön başvurular 27 Mart-1 Nisan arasında alınacak Öte yandan atama için ön başvuru, 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde yapılacak. Atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puan esas alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar 8 Mayıs'ta açıklanıyor Sonuçlar 8 Mayıs'ta açıklandıktan sonra öğretmenler 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi. En fazla atama son 20 yılda oldu Öğretmen atamalarının en fazla son 20 yılda yapıldığını belirten Bakan Özer, bu sayının 500 binden 1 milyon 200 binlere ulaştığını hatırlattı. Bakan Özer, “Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitime verdikleri büyük destekleri için şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.