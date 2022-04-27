5-6 Mayıs'ta okul var mı, tatil ilan edildi mi?

5-6 Mayıs'ta okul var mı, tatil ilan edildi mi?

Ramazan Bayramı akabinde 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma gününün tatil ilan edilip edilmediği merak ediliyor. Peki 5-6 Mayıs'ta okul var mı, tatil mi? İşte bayram tatili tarihleri...

Ramazan ayını idrak eden Müslüman alemi, 2 Mayıs itibarıyla bayrama kavuşacak.

1 Mayıs arife gününün ardından Ramazan Bayramı başlayacak ve 4 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

2022 yılı Ramazan Bayramı tatili cumadan sayıldığında 5 gün oluyor. Seyahat planı yapan vatandaşlar hafta sonu ile birleştirilmesi ve 9 gün olması için beklenti içerisindeydi.

Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, 5-6 Mayıs tatil oldu mu sorusu gündemde yerini aldı. Bu kapsamda okulların durumu da merak konusu oldu.

Peki 5-6 Mayıs'ta okul var mı, tatil mi? İşte bayram tarihleri...

5-6 Mayıs okullar tatil mi?

5 ve 6 Mayıs tarihleri bayram tatiline eklenirse bayram tatilinin süresi 9 gün olacaktı. Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tatilin uzatıldığına dair bir bilgi vermedi.

5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma, tatil ilan edilmedi. Bu nedenle okullar da açık olacak.