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- 5-6 Mayıs'ta okul var mı, tatil ilan edildi mi?
5-6 Mayıs'ta okul var mı, tatil ilan edildi mi?
- Haber Merkezi
- 27.04.2022 - 11:43
Ramazan ayını idrak eden Müslüman alemi, 2 Mayıs itibarıyla bayrama kavuşacak.
1 Mayıs arife gününün ardından Ramazan Bayramı başlayacak ve 4 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.
2022 yılı Ramazan Bayramı tatili cumadan sayıldığında 5 gün oluyor. Seyahat planı yapan vatandaşlar hafta sonu ile birleştirilmesi ve 9 gün olması için beklenti içerisindeydi.
Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, 5-6 Mayıs tatil oldu mu sorusu gündemde yerini aldı. Bu kapsamda okulların durumu da merak konusu oldu.
Peki 5-6 Mayıs'ta okul var mı, tatil mi? İşte bayram tarihleri...
5-6 Mayıs okullar tatil mi?
5 ve 6 Mayıs tarihleri bayram tatiline eklenirse bayram tatilinin süresi 9 gün olacaktı. Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tatilin uzatıldığına dair bir bilgi vermedi.
5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma, tatil ilan edilmedi. Bu nedenle okullar da açık olacak.