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    5-6 Mayıs'ta okul var mı, tatil ilan edildi mi?

    Ramazan Bayramı akabinde 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma gününün tatil ilan edilip edilmediği merak ediliyor. Peki 5-6 Mayıs'ta okul var mı, tatil mi? İşte bayram tatili tarihleri...
    • Haber Merkezi
    • 27.04.2022 - 11:43
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    5-6 Mayıs'ta okul var mı, tatil ilan edildi mi?

    Ramazan ayını idrak eden Müslüman alemi, 2 Mayıs itibarıyla bayrama kavuşacak.

    1 Mayıs arife gününün ardından Ramazan Bayramı başlayacak ve 4 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

    2022 yılı Ramazan Bayramı tatili cumadan sayıldığında 5 gün oluyor. Seyahat planı yapan vatandaşlar hafta sonu ile birleştirilmesi ve 9 gün olması için beklenti içerisindeydi.

    Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, 5-6 Mayıs tatil oldu mu sorusu gündemde yerini aldı. Bu kapsamda okulların durumu da merak konusu oldu.

    Peki 5-6 Mayıs'ta okul var mı, tatil mi? İşte bayram tarihleri...

    5-6 Mayıs okullar tatil mi?

    5 ve 6 Mayıs tarihleri bayram tatiline eklenirse bayram tatilinin süresi 9 gün olacaktı. Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tatilin uzatıldığına dair bir bilgi vermedi.

    5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma, tatil ilan edilmedi. Bu nedenle okullar da açık olacak.

    5-6 Mayıs ta okul var mı, tatil ilan edildi mi? #1


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