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    5.9'LUK DEPREM! Okullar tatil mi, hangi illerde tatil? 23 Kasım Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul...

    Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, çevre illerden de hissedildi. Peki okullar tatil edildi mi? Hangi illerde okullar tatil? İstanbul, Kocaeli, Bolu, Sakarya, Düzce'de okullar tatil mi?
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 09:18
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 09:20
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    5.9'LUK DEPREM! Okullar tatil mi, hangi illerde tatil? 23 Kasım Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul...

    19999 depreminin yaraları dün gibi taze olan Düzce'de bir deprem daha meydana geldi.

    Gölyaka ilçesindeki 5.9 büyüklüğündeki sallantının ardından çevre iller de dahil olmak üzere vatandaşlar sokaklara döküldü.

    1'i ağır 35 kişinin yaralandığı deprem sonrası artçıların devam ettiği bilgisi alındı.

    Yürekleri ağızlara getiren depremde yaşanan can korkusunun akabinde Valilik'lerden açıklama geldi.

    İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Zonguldak, Ankara, Sakarya, Bursa'da da hissedilen sarsıntının ardından okulların hangi illerde tatil edildiği araştırılıyor.

    23 Kasım okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? İşte açıklamalar...

    5.9 LUK DEPREM! Okullar tatil mi, hangi illerde tatil? 23 Kasım Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul... #1

    23 Kasım 2022 okullar tatil mi?

    Düzce, Sakarya, Bolu ve Zonguldak olmak üzere 4 ilde eğitime deprem nedeniyle ara verildi. Kocaeli ve İstanbul'da ise eğitime devam ediliyor.


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