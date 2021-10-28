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8 bin çift göz bu haberde! 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

8 bin çift göz bu haberde! 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine toplam 8 bin öğrenci alımı için yapılan POMEM 27.dönem mülakat sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı merak ediliyor.