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- 8 bin çift göz bu haberde! 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?
8 bin çift göz bu haberde! 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?
Polis Meslek Eğitim Merkezlerine toplam 8 bin öğrenci alımı için yapılan POMEM 27.dönem mülakat sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı merak ediliyor.
- Haber Merkezi
- 28.10.2021 - 21:14
Polis adayları, 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor.
8 bin aday, POMEM'den gelecek açıklamalara kilitlenmiş durumda...
POMEM 27.Dönem mülakat sonuçları açıklandı mı sorusu yoğun bir şekilde araştırılıyor.
Peki polislik mülakatları açıklandı mı? POMEM 27. dönem sonuçları belli oldu mu? İşte son gelişmeler...
POMEM 27.DÖNEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
POMEM sözlü mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllar baz alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının ekim sonu en geç kasım ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.
Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.