ABD'nin ilk kadın Hazine Bakanı Yellen göreve başladı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Hazine Bakanı adayı Janet Yellen, Senato'dan aldığı onayın ardından yemin ederek görevine başladı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Janet Yellen'in, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşliğinde 78'inci Hazine Bakanı olarak yemin ettiği bildirildi.

ABD TARİHİNİN İLK KADIN HAZİNE BAKANI

Görevine başlayan Yellen, ABD Hazine Bakanlığının 231 yıllık tarihinde ilk kadın bakanı olarak tarihe geçti.

FED'İN BAŞINDAN HAZİNE'YE

ABD Senatosu, Biden'ın Hazine Bakanlığına aday gösterdiği eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'e dün onay vermişti.

EZİCİ ÇOĞUNLUKLA SEÇİLDİ

Senato Genel Kuruluna yapılan oylamada, 84 senatör Yellen'ın Hazine Bakanı olması için "evet" oyu verirken, 15 senatör "hayır" oyu kullanmıştı.

FED'İN İLK KADIN BAŞKANI OLMUŞTU

Tecrübeli bir ekonomist olan Yellen, 2014'te de Fed'in ilk kadın başkanı olmuştu. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Yellen'i yeniden Fed başkanlığına aday göstermemesiyle söz konusu göreve 2018'de Jerome Powell atanmıştı.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ TÜRK ASILLI KADIN

Yellen'a Hazine Bakanlığı görevinde özel kalem müdürü olarak Türk asıllı Didem Nişancı eşlik edecek.