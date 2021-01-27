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    ABD'nin ilk kadın Hazine Bakanı Yellen göreve başladı

    ABD'nin ilk kadın Hazine Bakanı Yellen göreve başladı

    ABD Başkanı Joe Biden'ın Hazine Bakanı adayı Janet Yellen, Senato'dan aldığı onayın ardından yemin ederek görevine başladı.
    • AA
    • 27.01.2021 - 03:22
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    ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Janet Yellen'in, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşliğinde 78'inci Hazine Bakanı olarak yemin ettiği bildirildi.

    ABD TARİHİNİN İLK KADIN HAZİNE BAKANI

    Görevine başlayan Yellen, ABD Hazine Bakanlığının 231 yıllık tarihinde ilk kadın bakanı olarak tarihe geçti.

    ABD nin ilk kadın Hazine Bakanı Yellen göreve başladı #1

    FED'İN BAŞINDAN HAZİNE'YE

    ABD Senatosu, Biden'ın Hazine Bakanlığına aday gösterdiği eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'e dün onay vermişti.

    ABD nin ilk kadın Hazine Bakanı Yellen göreve başladı #2

    EZİCİ ÇOĞUNLUKLA SEÇİLDİ

    Senato Genel Kuruluna yapılan oylamada, 84 senatör Yellen'ın Hazine Bakanı olması için "evet" oyu verirken, 15 senatör "hayır" oyu kullanmıştı.

    ABD nin ilk kadın Hazine Bakanı Yellen göreve başladı #3

    FED'İN İLK KADIN BAŞKANI OLMUŞTU

    Tecrübeli bir ekonomist olan Yellen, 2014'te de Fed'in ilk kadın başkanı olmuştu. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Yellen'i yeniden Fed başkanlığına aday göstermemesiyle söz konusu göreve 2018'de Jerome Powell atanmıştı.

    ABD nin ilk kadın Hazine Bakanı Yellen göreve başladı #4

    ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ TÜRK ASILLI KADIN

    Yellen'a Hazine Bakanlığı görevinde özel kalem müdürü olarak Türk asıllı Didem Nişancı eşlik edecek.

    ABD nin ilk kadın Hazine Bakanı Yellen göreve başladı #5

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