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- ABD'nin ilk kadın Hazine Bakanı Yellen göreve başladı
ABD'nin ilk kadın Hazine Bakanı Yellen göreve başladı
- AA
- 27.01.2021 - 03:22
ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Janet Yellen'in, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşliğinde 78'inci Hazine Bakanı olarak yemin ettiği bildirildi.
ABD TARİHİNİN İLK KADIN HAZİNE BAKANI
Görevine başlayan Yellen, ABD Hazine Bakanlığının 231 yıllık tarihinde ilk kadın bakanı olarak tarihe geçti.
FED'İN BAŞINDAN HAZİNE'YE
ABD Senatosu, Biden'ın Hazine Bakanlığına aday gösterdiği eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'e dün onay vermişti.
EZİCİ ÇOĞUNLUKLA SEÇİLDİ
Senato Genel Kuruluna yapılan oylamada, 84 senatör Yellen'ın Hazine Bakanı olması için "evet" oyu verirken, 15 senatör "hayır" oyu kullanmıştı.
FED'İN İLK KADIN BAŞKANI OLMUŞTU
Tecrübeli bir ekonomist olan Yellen, 2014'te de Fed'in ilk kadın başkanı olmuştu. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Yellen'i yeniden Fed başkanlığına aday göstermemesiyle söz konusu göreve 2018'de Jerome Powell atanmıştı.
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ TÜRK ASILLI KADIN
Yellen'a Hazine Bakanlığı görevinde özel kalem müdürü olarak Türk asıllı Didem Nişancı eşlik edecek.