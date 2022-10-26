Açık lise sınav tarihleri belli oldu mu? 2022-2023 AÖL sınavı online mı olacak?

Açık lise sınav tarihleri belli oldu mu? 2022-2023 AÖL sınavı online mı olacak?

2022-2023 eğitim öğretim döneminde yapılacak olan AÖL sınavlarının yapılacağı tarih merak uyandırdı. İşte AÖL sınavları hakkında merak edilenler..

2022-2023 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi sınavları son günlerde sıklıkla gündeme geliyor. AÖL sınavına katılacak adaylar sınav tarihlerini ve sınavın nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

AÖL sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmaktadır. MEB'in sınav takvimine göre sınavların ne zaman yapılacağı ve nasıl yapılacağı belli olacak.

Liseyi açıktan okuyan binlerce aday Açık Öğretim Lisesi sınavı ile alakalı araştırmalarına hız kazandırdı. AÖL sınavları için geri sayım başladı.

Peki 2022-2023 Açık Öğretim Lisesi sınavları hangi tarihte yapılacak ve sınavlar nasıl yapılacak? İşte AÖL sınav tarihleri hakkında merak edilen tüm soruların yanıtı..

AÖL sınavları ne zaman?

AÖL sınavlarının yapılacağı tarihler netlik kazanmadı. Ancak 2022-2023 eğitim dönemi Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları Aralık ayı içerisinde yapılacak. Sınavların yapılacağı tarihler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak.

AÖL sınavı online mı?

2022-2023 AÖL sınavlarının uygulama şekli belli oldu. AÖL 1. dönem sınavları online olarak yapılacak.