Açık lise sınavları başladı mı, ne zaman 2022? AÖL 1. dönem takvimi

Açık lise sınavları başladı mı, ne zaman 2022? AÖL 1. dönem takvimi

Eğitimini açık lise üzerinden devam ettiren öğrenciler açık lise sınav takvimini araştırıyor. Peki AÖL 1.dönem sınavları ne zaman? Yüz yüze mi, uzaktan mı? İşte detaylar...

Lise eğitimine dışardan devam eden öğrencilerin başvurduğu eğitim sistemi olan AÖL her yıl belirlenen takvim çerçevesinde uygulanan sınavlar ile öğrencilerin liseyi bitirmesi için yapılmaktadır.

AÖL kaydı olan öğrenciler, 1. dönem sınavları için takvimi araştırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Açık Lise AÖL ilk sınavları aralık ayında yapılacak.

Peki, AÖL 2022 sınav tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL 1. dönem sınavları yüz yüze mi olacak? İşte ayrıntılar...

Açık lise 1. dönem sınavları ne zaman 2022?

MEB, 22 Ağustos-14 Ekim 2022 tarihleri arasında ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıran öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınav tarihlerini açıkladı.

Buna göre; AÖL sınavları 9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.

AÖL sınavları online mi?

MEB'in 2022 sınav uygulama takvimine göre AÖL 1. dönem sınavı online olarak gerçekleşecek.