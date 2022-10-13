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    Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları online mı yapılacak?

    Açık Öğretim Lisesi sınavlarının tarihi Milli Eğitim Bakanlığı sınav takvimi belli oldu.Peki AÖL sınavları ne zaman yapılacak?
    • 13.10.2022 - 12:18
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    Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları online mı yapılacak?

    Açık Öğretim Lisesi 2022 - 2023 Eğitim Öğretim Yılı  2022-1 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 22 Ağustos 2022 tarihinde başladı.

    14 Ekim 2022 mesai bitimine kadar devam eden kayıt işlemleri yarın son bulacak.Açık Öğretim Lisesine kayıt olanlar veya kayıtlarını yenileyenler sınav tarihlerini araştırmaya başladı.

    AÖL sınav tarihleri büyük merak konusu olurken adaylar sınav tarihleri hakkında internette aramalarına hız kazandırdı.

    AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim öğretim takvimine göre açık lise sınavlarının ne zaman yapılacağı belli oldu.

    2022-2023 eğitim öğretim yılında Açık öğretim lisesi sınavları Aralık ayı içerisinde yapılacak.Sınavların tam tarihleri MEB tarafından açıklanır açıklanmaz haberimiz güncellenecektir.

    AÖL sınavı onlline mı?

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınav uygulama takvimine göre AÖL 1. dönem sınavları online olarak yapılacak.


    Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları online mı yapılacak?
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    Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları online mı yapılacak?

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